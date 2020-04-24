新冠肺炎︰長崎疫輪91人染疫　地方政府籲長假勿出行

日本再現「疫輪」爆發新冠肺炎集體感染，停泊於九州長崎港的郵輪歌詩達大西洋號，周五（24日）增至91宗確診病例。東京同日則再急增161人染疫，都內病例達3733宗。連同此前的疫輪鑽石公主號個案，日本國內累計已有超過1.3萬宗確診，其中341人病死。

歌詩達大西洋號上月在三菱重工長崎造船所香燒工廠完成維修後，正停泊於長崎港；當局周四（23日）公布共有48名船員和供餐人員「中招」。當局翌日為208名船員進行檢測，先後證實再多43人確診。船上有623名船員，包括一名日本翻譯，沒有乘客；縣及市政府將於日內為全員進行檢測。

東京都知事小池百合子周四要求，民眾應減少外出次數，要求3日方購物一次。而商店街若統一自行停業，將可獲獎金。大阪府知事吉村洋文則表示，擬要求超市設定長者專用時間段。東北地區與新潟7縣知事、仙台與新潟2市市長更於周五罕有發布《東北與新潟緊急共同宣言》，要求居民避免在黃金周長假期間跨縣外出。惟多間彈珠機店在緊急狀態下仍如常營業，依舊人頭湧湧。其中大阪有11間彈珠機店違規營業，當局周五將公布店名。

另外，政府此前開始向每戶派發布口罩，惟部分產品有污漬，質素參差。厚生勞動省和兩家供貨企業表示，將回收尚未發放的口罩，以及派予孕婦和長者設施等的口罩。內閣官房長官菅義偉在周五承認，由於需回收驗貨，於下月派完口罩的計劃需延遲。厚勞相加藤勝信則強調︰「將要求供貨企業在衞生方面，繼續進行認真查驗。」

此外，東京奧運因為疫情而需延遲一年舉行，東京奧組委和國際奧委會（IOC）正磋商協調工作，其中雙方就延期費用分攤問題出現分歧。奧組委秘書長武藤敏郎周二在網上公布，會加緊評估延期所需費用，並繼續與IOC談判，強調「有必要向納稅人作出透明度高的交代」。