馬航MH17遭擊落案審訊　法官採納匿名證人證詞

馬來西亞航空公司MH17客機在2014年從荷蘭阿姆斯特丹飛往馬來西亞吉隆坡時，在親俄羅斯叛軍控制的烏克蘭東部領空被導彈擊落，機上298人全部罹難。案件於上月開審，荷蘭海牙地方法院周四（23日）裁定，此案法官有權採納12名匿名證人的證詞。

本案4名疑犯之一的俄羅斯人普拉托夫（Oleg Pulatov）表示，將指定律師團代為出庭受審，並堅稱自己無辜。普拉托夫早前提出上訴，要求法院禁止採納檢方13名匿名證人的證詞，法院其後取消其中一名證人作證，但在周四宣布其他12名證人的供詞有效。

檢方其後發聲明表示滿意法院判決，指今次判決顯示法院充分考慮到證人的人身安全。普拉托夫的代表律師則形容裁決只屬暫時性，他們可在審訊時再次提出抗議。案件將於今年6月8日再次開庭。

荷蘭及烏克蘭的聯合調查組早前指，案中四名被告是烏克蘭東部親俄叛軍的高層，雖然沒有直接扣動扳機擊落客機，但合謀發動攻擊。俄羅斯籍的普拉托夫被指為親俄叛軍的情報人員，他未有被引渡至荷蘭應訊，故未有出庭。