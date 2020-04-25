新冠肺炎︰約翰遜親信出席抗疫專家會議　涉政治化惹議

英國的新冠肺炎疫情未平，周五（24日）再多5368宗確診、多684人病死，增幅有所回升。英媒同日報道，首相約翰遜的高級幕僚甘明斯（Dominic Cummings）參與了政府抗疫專家組織的會議，消息引起反對派批評，形容甘明斯的加入削弱了抗疫專家組織的可信度。政府則解釋，甘明斯等官員與會，是為了加強政府對抗疫工作的了解。

《衞報》周五報道，甘明斯是在約翰遜上月底下令封城當日，開始出席「緊急狀態科學顧問工作組（SAGE）」的會議。甘明斯為強硬脫歐派，多年來是約翰遜的重要盟友，惟鐵腕方針使他常受質疑。在野工黨發言人批評︰「甘明斯是政治顧問，並非醫療或科學專家。」

政府確認，甘明斯曾多次出席SAGE會議，並將繼續旁聽工作組的關鍵會議。約翰遜發言人澄清︰「SAGE負責向政府提供獨立科學建議，政治顧問在此無權置喙。」他又指，SAGE的專家均是領域精英，如果外界指控他們的建議是受政治影響，是「致命錯誤、有損公眾討論」。

英國周五累計已有14.3萬宗新冠肺炎病例，其中逾1.95萬人病死。英國周五進行了近2.9萬次檢測，為至今單日最多，但距離每日10萬次檢測的目標仍相距甚遠。衞生大臣夏國賢同日重申，仍有信心可在下周完成每日檢測10萬次的目標，惟外界多持懷疑態度。