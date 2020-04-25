新冠肺炎︰長崎疫輪約150人染疫　經濟再生相居家工作

日本第二艘「疫輪」歌詩達大西洋號，周六（25日）再新增近60人感染新冠肺炎，累計個案約為150宗。其中東京都新增103宗確診，都內累計3836人染疫；北海道亦新增39宗至累計601宗。經濟再生擔當相西村康稔上月探訪大學醫院時，惟院內一名職員日前確診，西村即時取消周六的記者會和會議行程，需留家工作。

停泊於九州長崎港的郵輪歌詩達大西洋號爆發集體感染後，縣及市政府決定為船上全數623名船員進行病毒檢測，結果陸續出爐。有地方政府消息透露，有一名患者病重，需送往長崎市內醫院留醫。其餘包括確診者的622人，則需留在船上房間內。

連同兩艘疫輪個案，日本全國累計有近1.36萬宗新冠肺炎病例，其中358人病死。東京都內的病例超過3000宗，為全國之首；其次則是逾千宗的大阪府和900多宗的神奈川縣。疫情亦攻入政府，內閣官房上月就疫情成立的「對策推進辦公室」，一名40多歲男職員周五（24日）染疫。

由於疫情未止，茨城、岐阜、愛知、群馬及奈良共5個縣，均決定將停課令延長至5月31日；東京、北海道、大阪等23個都道府縣也在考慮延長。另有18縣則表示無意將停課措施延至長假後，當中包括尚未出現感染者的岩手縣。

此外，共同社周六引述消息報道，奧運改於札幌舉行的馬拉松和競走賽事的部分經費，擬由國際奧委會（IOC）負擔。IOC當初以防暑為由，不顧東京都反對，決定將賽事改於札幌舉行，所以此前已決定東京都不會承擔有關費用。東京奧組委和東京都認為，奧運延期費用也應由IOC負擔，但IOC對此態度消極。