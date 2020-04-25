新冠肺炎：擬允10人聚會　政府報告早建議囤防疫物資

英國的防疫居家令維持至5月7日，英媒周五（24日）引述消息指，內閣考慮放寬措施，包括允許最多10名親友的聚會，正研究如何實行新例及防範疫情反彈。英媒同日披露，政府去年早有內部文件警告，英國未來遇到疫症的可能情況，建議準備好醫療用品儲備應對，惹來外界批評政府沒有為流行病做好長線規劃。

報道指，內閣成員正研究讓民眾列出一份他們想見面人士的名單，只能來自1或2個家庭，並容許民眾與親友聚餐或進行其他社交活動，不能與名單以外人士會面。衞生大臣夏國賢周四（23日）曾警告，政府只會在確保不會出現第二波疫情，才會放寬限制。知情人士則指，政府願意在不讓疫情傳播風險上升的情況下放寬居家令。

倫敦警方表示，實施居家令和社交距離措施後，家暴個案有急增現象，較去年同期大增9%。警方過去6周在倫敦拘捕逾4000名涉家暴人士，平均每日100人被捕，強調家暴受害者可在封城期間離家求助，不會因為違反封鎖措施而受罰。

另外，《衞報》公開長達600頁、由首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）批示的《2019國家安全風險評估》報告，揭示政府內部去年已警惕英國將來出現疫症的可能情況。報告預計，一旦爆發疫症，將會有三波，每一波持續15周，國內一半人口會有病徵，更多的染疫人士可能無病徵，即使是溫和爆發亦有逾6.5萬人病死，經濟損失達23.5億英鎊（約225億港元）。疫情消失後，公共服務亦要數年時間恢復。

目前未知報告是文翠珊內閣或約翰遜內閣時期撰寫，在野工黨批評報告反映政府應對疫症的準備度問題；內閣辦公室發言人拒絕評論事件。