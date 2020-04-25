新冠肺炎：空污助傳播？懸浮粒子發現病毒

意大利科學家在空氣污染粒子發現新冠病毒，未知這是否病毒遠距離傳播及令更多人感染的原因，可能代表空氣污染愈嚴重的地區，新冠肺炎感染率愈高。

英國《衞報》周五（24日）報道，意大利博洛尼亞大學研究員塞蒂（Leonardo Setti）的團隊在貝爾加莫省一處市區地點及一處工業地點，以標準技術收集空氣污染樣本，結果在多個樣本發現一個新冠肺炎病毒特有的基因。貝爾加莫省是歐洲空氣污染重災區，這或解釋為何意大利全國封鎖前，該省感染率高企。

研究只是初步，暫未知病毒能否在空氣污染粒子存活或足以引發疾病。塞蒂指調查空氣污染是否可令病毒廣泛傳播很重要，另外兩組研究也認為空氣污染粒子有助新冠病毒在空中進一步傳播，惟仍未經同行評審及獲獨立科學家支持。

過往的研究發現，空氣污染粒子帶有微生物，而禽流感、麻疹、口蹄疫很可能透過空氣污染粒子，傳播相當遠的距離。此外，患者咳嗽及打噴嚏釋出的大型飛沫在1至2米範圍內落地，小於5微米的飛沫能在空中停留數分鐘甚至數小時。

英國布里斯托爾大學里德（Jonathan Reid）教授正研究冠狀病毒的空中傳播，他形容空氣污染粒子就像微型飛機，飛沫則是機上乘客；倫敦帝國學院教授凱利（Frank Kelly）指今次研究內容有趣及有可能，但仍需要多2至3組的研究驗證。