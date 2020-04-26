新冠肺炎：意大利封城中迎解放日　西班牙放寬居家令

歐洲的新冠肺炎疫情逐步放緩下，意大利上周六（25日）迎來意大利解放日。傳統的遊行集會因應疫情取消，總統馬塔雷拉戴上口罩，在空蕩蕩的廣場中出席紀念儀式。西班牙首相桑切斯同日則公布放寬居家令的時間表，周日（26日）起允許兒童外出活動，下月2日起民眾可外出運動。

今年是意大利二戰中終結束被佔領時期的75周年，民眾在封城令下，改為在家中露台唱民歌。空軍飛機則在羅馬上飛行，噴出國旗三色作紀念，惟街上觀眾欠奉。內政部當日另公布，將逐步批准企業復工，並呼籲民眾為抗疫自律。意大利過去一日內增加2357宗新冠肺炎病例、再多415人病死，累計有19.5萬人染疫、逾2.6萬人病死。

西班牙的居家令已實施6周桑切斯表示，自周日起，14歲或以下的兒童允許在一名成人陪同下，在每日早上9時至晚上9時期間，於寓所範圍一公里內外出活動一個小時。每名成人最多可陪伴3名兒童，但禁止進入遊樂園，且必須遵守社交隔離令，與他人至少保持兩米距離。

若感染人數進一步下降，自下月2日起，民眾可外出運動，家庭內的同居者亦可同時外出散步。截至上周六，西班牙連續兩日單日新增個案低於400宗，單日死亡人數新增378人。

法國總理府上周六亦公布，總理菲利普將於下周二（28日）向下議會提交「解封」的具體計劃。總統馬克龍表示，因封城令而感焦慮是正常的，呼籲民眾向親友或官方熱線求助。衞生部長韋朗（Olivier Veran）則宣布，計劃在下月11日前，每周進行70萬次病毒檢測。國內目前每周僅檢測30萬至35萬次，當局將於未來兩周提高至50萬次。

捷克衞生部上周四（23日）宣布，解除居家令和旅遊限令，周五（24日）起公眾聚會人數限制由早前的2人，增加到10人以下。大學將於下周一（27日）將重開，但當局仍禁止大型公眾活動，民眾外出需戴口罩。