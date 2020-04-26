南方勢力宣布自治　政府批違反和約將致「災難後果」

也門內戰再起波瀾，分離組織南方過渡委員會（STC）周日（26日）宣布在控制地區成立自治政體。而獲沙特阿拉伯支持的也門政府則批評，此舉將對去年11月簽訂的和平協議造成「災難性後果」。

獲阿聯酋支持的STC去年在沙特首都利雅得與也門政府簽訂的和約，訂明STC等南方勢力將加入新建立的政府內閣，而所有武裝部隊將收歸至獲國際承認的也門政府麾下。然而，STC周日發聲明宣告︰「在2020年4月25日、周六午夜起，STC宣布在南部展開自治。」

STC的聲明又指，已向亞丁省等南部各省，頒布緊急狀態。英媒引述目擊者指，STC武裝部隊已進駐亞丁。也門政府在內戰中，南遷至亞丁成立臨時首都；惟政府軍去年於當地與STC爆衝突，總統哈迪被迫逃離亞丁。

也門外長（Mohammed Al-Hadhrami）在社交網發聲明，指STC企圖成立南方政體，是在「重啟其武裝叛亂」；亦反映STC拒絕並完全退出早前簽下的利雅得和約。聲明稱︰「所謂的過渡委員會（STC），將承受該決定所帶來的危險及災難性後果。」