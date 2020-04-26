新冠肺炎：昆省放寬居家令　維省現反封鎖令示威

澳洲周日（26日）累計有逾6700宗新冠肺炎病例，其中死亡人數增至84人。但隨着疫情增幅放緩，昆士蘭省及西澳省當日先後宣布將逐步「鬆綁」居家令。而維多利亞省上周六（25日）則爆發反封鎖令的示威，屬澳洲出現疫情以來首例。

昆士蘭省省長白樂琪周日宣布，將於下周五（8日）凌晨起放寬居家令，允許民眾進行部分娛樂消遣。放寬指施出台後，民眾可出門遊車河、開車兜風、家庭可以野餐。部分國家公園將重開，民眾亦可外出購買鞋衫等非必需品。但當局強調，外出者須保持個人衞生和社交距離，所有活動只能在寓所50公里範圍內進行，只允許外出與家人聚會。

西澳省省長麥高恩周日亦宣布「謹慎放寬」防疫措施，允許省內民眾進行不超過10人的聚會，「以確保親友在疫情中仍能聯絡」。民眾現時亦可出門野餐、釣魚、划船、登山及露營等。不過，公園、溜冰場、室外健室設施則仍需關閉，跨省出行禁令亦未解除。

而在維多利亞省的特拉法加鎮，約有75名民眾周六在當地一個停車場及公園聚集，抗議政府的封城措施，一名參與者表示：「大家覺得被政府欺凌，生活在被控制的恐懼中，失去收入和獨立。」警方其後拒捕示威發起人，並處以罰款。新南威爾士省放寬限制後，悉尼的沙灘即重新出現人潮，引起外界憂慮。

總理莫里森早前宣布將恢復部分非緊急手術，部分學校亦可復課。內政部長達頓強調，雖然國內疫情輕微，但民眾仍不能掉以輕心。