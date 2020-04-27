韓總統顧問稱朝未有可疑活動　相信金正恩健在

北韓領袖金正恩健康狀況成謎，流出病危、成為植物人、甚至可能已死傳聞。南韓總統文在寅的外交政策顧問文正仁周日（26日）接受霍士新聞訪問時表示，相信金正恩健在。

文正仁表示，金正恩自本月13日起，一直留在東部元山地區，估計對方健在。他補充道：「到目前為止，（南韓）還未發現（北韓）有任何可疑活動。」

金正恩對上一次露面，是本月11日主持北韓勞動黨中央政治局會議。官媒朝中社其後一再發布金正恩消息，但無上載任何圖片。有脫北記者表示，有理由相信金正恩出現健康問題，但不相信對方情況危急，理由是金家成員健康屬「秘密中之秘密」。

至於北韓駐英國前公使太勇浩（近期改名為太救民）則稱，難以相信金正恩親信會洩露北韓領袖消息。他另提到，自己為北韓工作時，無人知悉時任領袖金正日死訊，至2011年與其他人齊集在禮堂時，見到身穿黑衣的廣播員時，才得知金正日已死。

專門監察北韓的美國網站「38 North」上周六（25日）公布最新衞星圖像，指疑似金正恩的專列最遲上周二（21日）已停泊在元山專屬火車站，顯示金正恩或正於該處別墅休養。