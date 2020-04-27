新冠肺炎：德媒指華圖藉送物資提升形象　手法惹歐洲不滿

全球爆發新冠肺炎疫情下，中國大陸向歐洲派遣醫護人員，亦有運送口罩及呼吸機，被指藉此提升海外形象。但有德國傳媒分析認為，中方的做法適得其反，導致外交上遭遇挫折。

德新社上周六（25日）刊出的分析認為，中國大陸在歐洲爆發疫情後輸出物資，初時受到歡迎，然而隨着北京針對國內及國外的宣傳攻勢，以及堅持外國領導人要公開讚揚其行動，外界對中方應對疫情的疑慮浮面。來自倫敦國王學院的學者布朗（Kerry Brown）在美國雜誌《新聞周刊》撰文指，中國大陸向意大利及其他地區提供援助可能出於善意，但結果適得其反：「沒有人希望自己的苦楚，成為其他（國家）爭取認同的大型活動的一部分。」

另有人批評，自新冠病毒在湖北武漢蔓延以來，中方希望掩蓋疫情初期處理不當問題，亦同時指摘北京瞞報確診及死亡人數。

對於越南、台灣、南韓等亞洲國家及地區也有向歐洲輸出防疫物資，卻沒出現反效果，澳洲戰略政策研究所（ASPI）高級分析師洪禮秋（音譯，Huong Le Thu）指出，災難外交已出現數十年，但僅得中國試圖藉此修補受損形象。