新冠肺炎：女學生復發　家人同染疫

日本新冠肺炎疫情持續，熊本市一名女學生早前確診新冠肺炎，其後康復出院，但在上周五（24日）再次接受病毒檢測後，證實檢測結果再度確診。一名與她同住的家人於同日確診，該名女學生是熊本市首宗復發病例。

該名女學生年約20多歲，她於3月中旬到下旬之間曾到訪關西地區，3月28日起開始出現病徵，並在本月3日入院治療。她其後接受兩次病毒檢測，均呈陰性反應，於是在本月9日出院。女學生出院後進行4周健康觀察，但在本月17日起出現疲倦、味覺和嗅覺異常。一名與她同住的50多歲女性家人也於上周五出現病徵，她們一同接受檢測並確診。

女學生曾在上周一（20日）至上周六（25日）期間曾於熊本市外出購物。衞生部門會調查女學生體內病毒的再增生及出院後再度感染的情況。與她一同確診的家人曾在上周一及上周二（21日）到公司上班，其後就因女學生有病徵而向公司請假。

此外，沖繩縣知事玉城丹尼周日（26日）在社交網表示，本月底至5月初的黃金周期間，已約有6萬人訂國內航班機票到沖繩縣觀光，他促請大家遵守防疫規則，取消旅遊計劃。日本政府本月已對全國發布緊急事態宣言，呼籲民眾盡量少出門，但日本民眾仍將沖繩縣視為度假勝地。厚生勞動省專家到了沖繩縣進行調查，期間稱，東京很少人得悉沖繩縣呼籲外縣市的民眾不要來訪的消息，目前東京的海灘都已關閉，民眾只好到沖繩縣玩樂。