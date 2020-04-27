《板門店宣言》簽署2周年　文在寅重申兩韓合作

周一（27日）是南北韓領袖於板門店簽署《板門店宣言》兩周年，南韓傳媒報道，南韓總統文在寅當日將重申兩韓交流與合作的意願，並與去年一樣在朝方缺席下由南韓單方面舉行紀念活動。

文在寅與北韓領袖金正恩於2018年4月27日在板門店會面，是首次有北韓領導人南下到板門店，雙方會後簽署《板門店宣言》。南韓總統府青瓦台消息指，文在寅周一會評價宣言成果，表明今後改善兩韓關係的決心，當日早上11時亦會在江原道舉行東海北部鐵路再推進紀念儀式，約150名韓方人士出席，進行象徵期盼兩韓鐵路對接的儀式及植樹活動。

北韓去年亦無代表未出席宣言一周年紀念活動，並要求南韓政府「自重自律」。文在寅所屬的執政共同民主黨於本月15日的國會選舉大勝，青瓦台遂計劃全面推進兩韓合作項目。

青瓦台打算先與北韓開展對抗新冠肺炎和衞生合作，以及離散家屬重逢等人道主義層面的合作，繼而向鐵路公路對接、重啟開城工業園和金剛山旅遊等經濟合作領域拓展，但北韓至今無回應兩韓防疫提案。

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