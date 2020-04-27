新冠肺炎：華警告若堅持獨立調查　或遇經濟抵制

澳洲政府近日呼籲國際社會對新冠肺炎疫情起源進行獨立調查，中國駐澳洲大使成競業周一（27日）警告，若澳洲堅持獨立調查，或會被中國消費者抵制。此外，澳洲政府周日（26日）推出新冠肺炎疫情追蹤手機應用程式，但有民眾擔心其私隱安全問題，更有人不慎下載了假的應用程式，導致金錢損失。

成競業承認中國未能完美地應對疫情，但包括澳洲在內，部分國家的反應令中國人感到失望，認為澳洲只是在迎合美國。他認為中國要求調查的行為很危險，在關鍵時刻提出懷疑、譴責及分化，只會破壞全球抗疫努力。

成競業指，中國遊客或會因澳洲對中國不友好，而選擇不前往當地旅行；有意送子女到澳洲留學的家長，或會動搖。澳洲牛肉及葡萄酒等產品，也可能會被中國人抵制。澳洲外交部長佩恩指，拒絕任何人暗示欲以經濟脅迫來回應有關獨立調查的呼籲，此時需要的是全球合作。

另外，澳洲政府推出新冠肺炎疫情追蹤手機應用程式，民眾下載後，只需要一直打開藍牙，應用程式就能偵測用家是否曾與患者接觸。只要患者在確診後，於應用程式上更新自己的狀況，所有曾與他接觸的人就能收到衞生部門通知，要求留意身體情況及進行病毒檢測。

不過，有人擔心自己會被政府追蹤，私隱安全成疑。政府則稱，數據會在用戶手機上加密保存21天，其後會被移除， 除了衞生部門外，其他政府部門不能取得伺服器中的數據，也不能將它們轉移出境。

一名在坎培拉居住的華人男子近日收到黑客冒充政府發送的手機短訊，透過入面的連結下載了假的新冠肺炎疫情追蹤手機應用程式。最終，他發現其銀行帳戶的錢被黑客偷走，只餘下183澳元（約906港元）。他現時已報警處理。

政府早前決定向企業提供職員工資補貼，令更多員工可以保留職位。員工每兩周能獲得1500澳元（約7426港元）的補貼。不過，有僱主反映，近日有員工表示不想上班，或只想以最低工時的標準工作，同時取得1500澳元補貼。