疫情令航班取消　荷蘭學生學以致用揚帆橫越大西洋返國

荷蘭一群高中生早前參與為期6周的加勒比海帆船研究旅程，未料受疫情影響，3月中旬因航班取消滯留古巴。結果他們改為揚帆7000公里穿越大西洋回國，學以致用。他們所乘的古帆船用了5周，終在周日（26日）抵達荷蘭北部港口哈靈根，學生與家人團聚一刻互相擁抱，場面感人。

這群航海經驗近乎零的學生，早前在桅杆達60米高、1920年建造的雙桅帆船「懷爾德天鵝號」（Wylde Swan）完成一半學習旅程，惟得悉無法按計劃返國。帆船公司別無選擇下，決定安排12名資深水手和3名教師，在加勒比海鄰近大西洋的聖盧西亞島補給必需品和保暖衣物，帶領全員起航前往荷蘭。

由拍攝片段可見，航程途中偶爾有海豚伴船游泳。帆船周日上午進入港口，期間有點燃的信號彈及煙霧彈將水面映成橙色。在岸上圍觀家長的焦急張望下，25名14歲至17歲的學生一個接一個下船，跟家人擁抱及準備回家。

學生洛特表示，航行難處之一是近40人擠在狹小空間，幾乎沒有私隱可言，大家除了學習和玩遊戲，船上亦會在下午安排「歡樂時光」，即打掃活動。另有學生認為今次歷險令她明白必須學習隨機應變。帆船公司表示，很高興學生適應船上生活，並在長途航行中沒有放棄學業，又指孩子們在今次旅程學到的，遠遠超過在學校所學。