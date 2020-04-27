新冠肺炎：世衞前助理總幹事批日本防疫措施不足

世界衞生組織前助理總幹事、傳染病對策專家香港大學公共衛生學院院長福田敬二近日接受日本傳媒訪問，談及新冠肺炎疫情，他指日本不僅是東京，整個國家都面臨危機，批評當地雖然進入緊急狀態，但很多商店仍在營業，防疫措施不足，並指出日本的醫療前線十分脆弱。

共同社周一（27日）刊出福田的訪問，他警告日本雖然頒布了緊急事態宣言，但很多飯店和商店仍在營業，措施並不充分。他亦質疑日本政府的做法，直指感覺政府似乎在依賴國民很守紀律這一傳統優勢。他又認為日本的醫療前線非常脆弱、有危機，必須立刻採取一切手段提升能力。他憂慮日本政府只聚焦東京疫情，其實全國都面臨危機，必須關注其他地區，要弄清現況，盡快展開病毒檢測極為重要。

福田亦談及香港的新冠肺炎疫情，指香港吸取了2003年的沙士教訓，市民從一開始就與他人保持社交距離，病毒檢測於3月底時已達每100萬人約1.2萬次，人均檢測數是世界最高水平，疫情防控逐漸走向成功。

64歲的福田日裔美國人，曾在美國疾病及預防中心（CDC）擔任流感部門負責人，2009年新型流感爆發時在世衞統籌抗疫對策，目前是香港政府新冠肺炎抗疫專家組成員。