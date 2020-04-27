新冠肺炎：暫停免簽旅客入境延長1個月　港澳人士受影響

日本首相安倍晉三周一（27日）在官邸召開內閣會議，宣布延長本月底到期的暫停免簽證旅客入境措施至下月底，意味香港、澳門及其他免簽證地區的旅客將受影響。安倍晉三亦把暫停發出簽證的國家及地區增至87個，並取消部分國家護照持有人的短期逗留免簽證。

安倍晉三表示，根據《出入境管理及難民認定法》，將俄羅斯、秘魯、烏克蘭等14個國家新增為拒絕入境對象，措施將於東京時間周三（29日）凌晨起生效。同時，原定本月底結束的暫停免簽證旅客入境措施，亦延長1個月。

日本外相茂木敏充於上周五（24日）宣布，把俄羅斯及阿聯酋等14個國家地區的傳染病危險提醒級別，上調至3級，建議國民暫勿前往屬於該級別的87個國家及地區。

有專家認為，雖然東京周日（26日）的新增確診病例已降到兩位數，但跌幅未達預期，政府認為難以判斷疫情走向。日本的全國緊急狀態將於下月6日屆滿，政府正研究是否延長。

日本法務大臣森雅子上月6日在Twitter宣布，暫停香港及澳門旅客免簽證，同時暫停中國及南韓旅客簽證，措施於上月7日凌晨零時起實施。