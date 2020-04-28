傳美韓衞星拍得金正恩騎馬及戲水　朝媒暗示正常施政

北韓領導人金正恩傳出病危消息，北韓連日來未有出面澄清更令傳言甚囂塵上。惟南韓傳媒周一（27日）報道，美國和南韓的偵測衞星均拍到，金正恩正身處度假城市元山市，更曾騎馬、玩水上電單車、戲水，身體狀況無虞。南韓統一部部長金煉鐵周二（28日）表示，朝媒上周不斷報道金正恩辦公的消息，暗示其正常施政。

南韓《朝鮮日報》周一的報道指，美國衞星攝得金正恩現「噴氣滑雪」水上活動，看起來身體狀態良好。消息人士相信，美國衞星有能力拍到金正恩的臉容，相信可確定金正恩在生。此外，據報金煉鐵在周日（26日）的閉門會議上，亦表明南韓政府有足夠的信息可以自信地認為，北韓未出現任何異常動靜。

南韓外交部長康京和周二又重申，雖然金正恩多日未有露面，但目前沒有發現北韓內部有異常動向。金煉鐵則在國會外交統一委員會的工作報告中指出，朝媒上周已三度以金正恩名義報道活動消息，認為北韓借此暗示金正恩正常施政。

不過，南韓外交及統一部委員會主席尹相現周一則表示，金正恩未有現身多日，反映他並無如常工作。他分析︰「自4月11日以來，未有報道顯示金正恩作任何外交決策，令我們推測他可能抱恙，或是因新冠肺炎疫情而正身處隔離。」南韓總統文在寅同日表示，會推動韓朝合作抗疫，但未有提及有關金正恩的情報。