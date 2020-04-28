傳國內流傳金正恩死訊影片　平壤人心惶惶

北韓領袖金正恩已約有半個月沒有公開露面，有關他健康出問題的傳聞不斷。南韓《每日朝鮮》周二（28日）報道，有指一段有關金正恩死訊的影片經中國流入北韓，北韓政府正調查傳片者的身份。美國《華盛頓郵報》北京分社（26日）則引述消息指，平壤現時人心惶惶，民眾紛紛囤積生活必需品。

據指，有關金正恩死訊的影片疑似經中國進入北韓，影片的模式與北韓朝鮮中央電視台的報道相似。影片長約5分鐘，聲稱金正恩上周六（25日）出席一次視察活動時，於當日凌晨12時半去世；而其妹金與正會成為接班人。影片中亦有播出以往紀念已故領導人金正日的畫面。北韓政府擔心影片會引發社會不安，執法人員正密切監察打出國際電話及傳送國際短訊的人，以盡快查出發放影片者的身份。

平壤精英階層也收到有關金正恩的傳聞，但並不知道他目前的狀況。《華盛頓郵報》北京分社負責人法菲爾德（Anna Fifield）引述消息指，有民眾湧往商店購買洗衣粉、米、電子產品及酒。他們起初只搶購進口產品，後來連魚肉罐頭及香煙等本地產品也搶購。據報有直升機在平壤上空低飛，北韓國內及連接中國邊境的火車班次也受影響。

法菲爾德指，雖然過往也曾有不少北韓領導人死亡的傳言被證實是謠言，但這次的傳言有不一樣的感覺。不過，在北韓政府公布消息或金正恩再次現身前，也沒有人會知道真相。北韓問題專家蘭科夫（Andrei Lankov）也認為金正恩的確出了問題，民眾可能正面臨一個嚴重的危機。

金與正一直被視為北韓第二把權力交椅。但有分析指，北韓領導層重視性別及年齡等條件，而金與正在兩項指標上都處於弱勢，因此很難當上領導人。