新冠肺炎︰安倍擬加碼減商戶租金負擔　麥當勞停堂食

日本的新冠肺炎新症增幅有所回落，周一（27日）增加172人確診，全國累計逾1.4萬人染疫，其中407人病死。首相安倍晉三周二（28日）在國會表示，有意額外增撥資金，以減輕受疫情影響的商戶的租金負擔。

安倍在眾議院預算委員會會議上，回應自民黨政務調查會長岸田文雄的要求，表明會就租金支援方面「考慮進一步的應對措施」。立憲民主黨等5個在野黨已向眾院共同提交支援商戶房租負擔的法案，據報安倍對此持積極態度。

此外，知名連鎖快餐店麥當勞為加強防疫，宣布自周三（29日）日起，將暫停全國分店的堂食服務。麥當勞在月中，已暫停13個指定都道府縣的分店中穿的堂食，如今將擴大至全國範圍。不過，外賣自取及送貨服務則不受影響。

疫情重災區東京都繼續嚴陣以待，皇宮所在的千代田區政府周一在網上發布呼籲，要求區內的「皇宮跑者」戴口罩，並與路人及其他跑步者之間保持距離。區政府指出，雖然跑步人數在緊急狀態下的避免外出呼籲影響而銳減，但區內居民仍不時投訴「跑步的人不戴口罩經過附近，感到很擔心」。