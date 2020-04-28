寄語帶回憶展開新冒險　哈利為小火車動畫錄序言

已在月前移居美國的英國哈利王子周二（28日）公布，新動畫《湯馬仕小火車之皇家火車頭》（Thomas and Friends:The Royal Engine）將有由他親身收錄的序言，作為慶祝這經典兒童節目系列面世75周年的獻禮。

該輯動畫講述小火車湯馬仕載着鐵路控制員往白金漢宮接受嘉許，而英女王伊利沙伯二世會帶同童年的查理斯王儲，化身成動畫人物粉墨登場。哈利王子則在片頭手持故事書坐在大梳化上，親身向小觀眾講述小時候拿着小火車的手提包，由母親戴安娜王妃送返幼兒園的往事。

雖然有關片段是早在一月於英國拍攝，但延至現今他們舉家移居美國後才正式對外公布。哈利表示：「在小火車的故事中找到童年回憶，並帶着這些回憶到新地方繼續冒險旅程。」他補充：「親切的小火車是無數家庭的撫慰，這75年來它一直以富娛樂性又有教育意義的人物及故事，提醒小朋友各種生活上的重點。」

《湯馬仕小火車》是一個英國的兒童電視節目系列，於1984年在英國的ITV網絡上首次播出。該節目源自牧師艾屈萊與其子克里斯多福共同創作的《鐵路系列》故事書。 講述一群住在虛構島嶼「多多島」的擬人化鐵路機車的冒險經歷。