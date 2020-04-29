美波斯灣演練兩棲戰　航母助陣懾伊朗

艾森豪威爾號（上圖中）在阿拉伯海演習，海軍陸戰隊則在波斯灣演練兩棲作戰（左下及右下圖）。

波斯灣局勢持續緊張之際，美國近日在區內頻頻有針對伊朗的軍事動作，不但派航空母艦與法國海軍聯合演習，更在波斯灣水域演練兩棲及空中突擊行動。

美國海軍周二（28日）表示，航空母艦艾森豪威爾號與神盾巡洋艦聖哈辛托號上周六（25日）起一連兩天，在阿拉伯海與法國海軍護衞艦福爾班號演習，包括編隊航行、防空及水面火炮訓練。軍方稱這有助加強兩軍合作，並確保地區穩定及航海自由；受新冠肺炎疫情影響，兩軍沒有安排人員到對方艦艇交流。

同時，美國海軍陸戰隊周一（27日）表示，巴丹號兩棲戰備群搭載的第26海軍陸戰隊遠征隊上周一（20日）至上周三（22日），在沙特阿拉伯位於波斯灣的凱蘭島及庫賴因島舉行兩棲及空中突擊演習，參與艦艇有兩棲攻擊艦巴丹號、兩棲船塢運輸艦紐約號、兩棲船塢登陸艦奧克希爾號及神盾驅逐艦斯托特號。

海軍陸戰隊在演習分批模擬從空中及水面突擊，而偵察部隊此前在黑夜掩護下展開水道偵察，軍方指演習有助測試部隊的兩棲戰備狀態。同時，特種陸戰隊空地特遣部隊上周四（23日），在同一地點演練飛機與人員的戰鬥救援行動。

美國與伊朗的關係日漸緊張，美軍本月15日指控伊朗革命衞隊，當天派出11艘艦艇挑釁並近距離接近美方6艘艦艇。雖然雙方沒有擦槍走火，但美國總統特朗普上周三宣布，授權軍方摧毀駛近騷擾的伊朗艦艇，而伊朗表明會以牙還牙。