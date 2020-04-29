衞星圖片顯示金正恩遊艇　月中曾現元山度假村

外界盛傳北韓領袖金正恩抱恙病危，在朝方未出面澄清下仍眾說紛紜。有專門報道北韓消息的監察網周二（28日）公布衞星圖片，指朝方月中在太陽節（已故領袖金日成的生日）前夕試射導彈時，元山市海域上金正恩的豪華遊艇有所活動，進一步加強外界估計金正恩身處元山的推測。

北韓監察網站「NK PRO」周二公布本月14日的衞星圖片，指金正恩常用的兩艘遊艇，已由元山市中心的碼頭，移至海岸對開的島嶼。據報，金正恩以往曾多次乘搭該兩艘設於香山度假村的遊艇。報道分析，該度假村與平壤以北的香山市同名，懷疑外媒報道時將兩地搞混，才傳出金正恩前往香山醫院做手術的消息。

分析估計，元山葛麻海岸度假區附近的遊艇活動，與金正恩身處當地的說法脗合。NK PRO統計指，自2016年起度假村遊艇共出動17次，其中11次是發生於金正恩到訪元山之時。另有消息指，金正恩曾到東岸的咸興市或新浦市，但不排除他正前往元山。

報道又指，元山市以北的文川市附近，在本月14日、即北韓試射導彈時，亦有海事活動。當時停泊在外島的50米長遊艇，在當日曾離開該片海域；報道懷疑，船隻移動是與附近海島為軍演試射目標有關。但北韓官方傳媒當日僅披露了在附近進行的試射行動，未有公布文川市及元山葛麻海岸的其他活動。