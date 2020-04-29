新冠肺炎︰確診破20萬　孔特反駁解封太慢批評

意大利一度是歐洲的新冠肺炎疫央，國內病例在周二（28日）突破20萬宗；單日死亡病例亦回升至上周六（25日）以來最大增幅，共2.7萬人病死，數字僅次於美國。政府日前宣布下周一（5月4日）起逐步放寬已實施7周的封城令，惟有質疑指總理孔特「鬆綁」太慢。孔特周二重申立場，明言此舉是為了嚴防疫情反彈。

意大利將於下周一陸續解封，惟商店在下月18日前均不得重開，惹來商界不滿，連在野黨及孔特聯盟政府的政黨亦加以質疑。孔特周二受訪時揚言︰「就算時光倒流，我也會再做一次。」他指，只要有一個病人引起爆發，目前已有十萬計病例的意大利將無法負荷。

孔特表明，知道有抗疫專家組成員批評他「死板」，但此舉是為了防止第二波疫情爆發。雖然外界出現批評之聲，但孔特的支持度在疫情中明顯上升。上周六一項民調顯示，孔特的認可度在兩個月內急升18點至66%；周一（27日）民調亦顯示，78%選民支持孔特下令停課的決定。

意大利周二新增近2091宗新冠肺炎病例，比前一日的1739宗為多，全國累計共201505宗確診，數宗僅次於美國及西班牙。周二另多382人病死，全國死亡個案共有27359宗。