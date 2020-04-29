新冠肺炎︰第二波疫情來自歐洲　東京請求延長緊急狀態

日本的新冠肺炎疫情反覆，周二（28日）的單日病例增幅回升至200宗以上；截至周三下午，全國累計已有1.46萬人染疫，其中426人病死。東京都仍是重災區，知事小池百合子周三（29日）在政府大樓向傳媒表明，將請求中央政府延長原定下周三（5月6日）結束的緊急狀態令。

全國知事周二開會，就要求中央政府延長全國緊急狀態令一事進行最後協調。消息指，當局有意修法，對違反停業令或隔離令的人士實施罰則。知事會考慮到各地學校長期停課，有意推行與歐美各國等一致的「9月入學制」。

另一方面，日本國立感染症研究所日前發布研究結果指，國內第一波來自中國武漢的疫情已幾乎平息，目前仍在蔓延的第二波疫情是以在歐洲流行的毒株為起源的新冠肺炎為主。武漢出現的毒株於1至2月進入日本，多處爆發已見平息；而變異後在歐洲流行的毒株，則於3月中旬通過海外回國者流入國內。

神奈川縣湘南海岸有居民為了呼籲民眾自我約束避免外出，以沙耙在沙灘上寫下了長3米、闊50米的「#STAY HOME」字樣，頗具規模。參與活動的47歲男子佐賀和樹稱：「現在忍耐一下，如果大家能如常到海邊享受的話就好了。」