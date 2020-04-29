大病剛愈即為人父　約翰遜與未婚妻喜獲麟兒

英國首相約翰遜的32歲未婚妻西蒙斯（Carrie Symonds），周三（29日）在倫敦一間醫院誕下一名男嬰，母子平安。

約翰遜於2月底公布西蒙斯懷孕喜訊，並宣布兩人訂婚；其時預告的預產期為初夏。惟其後約翰遜在上月感染新冠肺炎，一度需轉入深切治療部接受輸氧，幸在康復後已於周一（27日）重掌首相職務。約翰遜染疫後，西蒙斯亦表示自己出現病徵，但未有接受病毒檢測，在休養後病情好轉。

55歲的約翰遜與保守黨總部前通訊主管西蒙斯，是首對未婚而公開入住首相府的情侶，目前未知成婚的確實日期。如無意外，約翰遜將成英國250年來，首位在任內成婚的首相。而除約翰遜外，前首相貝理雅及卡梅倫的妻子，均在丈夫任內誕子。

約翰遜與西蒙斯交往前，曾有兩段婚姻。他在1987年與首任妻子莫斯廷-歐文（Allegra Mostyn-Owen）成婚，兩人6年後離婚。他1993年與第二任妻子惠勒（Marina Wheeler）結婚，雙方育有4名子女，但兩人終在約翰遜拜相前離婚。約翰遜此前曾有過數段婚外情，有多名私生子女。