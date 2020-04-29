施工期間發現古城　新酒店「懸浮」遺址上興建

土耳其一個酒店集團在2009年，打算於南部興建一間五星級酒店，惟在施工不久，工地下竟發現一個有逾2300年歷史的古城遺址。集團為保障遺址完整和建築結構安全，請來著名建築師設計出一間「懸浮」在遺址上的酒店。該酒店經過逾10年終於建成，並於早前正式開幕。

該間共有200間客房的酒店，坐落於南部城市安塔基亞（Antakya），2009年酒店施工時，工人發現地下埋有不少古文物。酒店集團請來考古學家發掘，最後出土多達3.5萬件屬於5個不同文明的文物，包括安提阿（Antioch）古城文物。

這些出土的文物非常罕有和珍貴，包括一塊面積達1050平方米、被視為世上最大的一塊過馬賽克石地板，以及世上首個大理石製的希臘神話人物愛神（Eros）雕像。

酒店集團董事局有成員起初主張照原定計劃在遺址上興建酒店，但董事局主席之子希望可以興建酒店同時保護遺址，最後成功說服董事會，並聘請土耳其著名建築師阿羅拉特（Emre Arolat）重新設計出「凌空」在遺址之上的酒店。酒店今年1月正式落成，耗資高達1.2億美元（約9.4億港元），較原定費用多4倍，而興建酒店的鋼材亦多達2萬噸，是法國巴黎埃菲爾鐵塔的4倍多。