空中短兵相接　俄機兩路夾擊北約

以美國為首的北約持續與俄羅斯展開軍事角力，俄軍兩架戰略轟炸機及兩架反潛巡邏機，周三（29日）分別在波羅的海及北大西洋巡航，並遭芬蘭、丹麥、波蘭、瑞典、英國及挪威的戰機攔截。雙方空中短兵相接，但沒有擦槍走火。

俄羅斯國防部發表聲明，指兩架圖160戰略轟炸機在波羅的海國際水域上空，執行超過8小時的飛行任務，期間先後遇上芬蘭F18戰機、丹麥與波蘭F16戰機、瑞典獅鷲戰機；由國防部發放的影片可見，俄軍戰機為轟炸機護航，阻止外國戰機飛近。聲明強調，俄方軍機定期展開飛行任務，並全面遵守相關國際規定。

英國皇家空軍表示，俄軍兩架圖142反潛巡邏機周三從東北方飛近，並飛入挪威海及北海國際水域上空；擔任快速反應警戒任務的英軍戰機出動，但俄機沒有闖入英國領空。挪威F35隱形戰機及F16升空戒備，北約空中預警機亦有支援。

英軍在聲明形容，這些俄機是冷戰時期「遺物」，不遵守國際航空交通規定，對民用及軍用飛機構成危險；強調就算面對新冠肺炎疫情，英軍與盟友繼續確保俄軍飛行任務，不威脅北約及英國領空。俄羅斯國防部暫未回應英方言論。