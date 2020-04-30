新冠肺炎︰政府擬將全國緊急狀態　延長一個月

日本的新冠肺炎疫情未平，日本政府消息周四（30日）透露，有意將原定下周三（5月6日）結束的全國緊急狀態宣言限期，延長一個月。首相安倍晉三將於周五（5月1日）召開專家會議聽取意見，期望盡早下決定。

安倍最遲將在下周二（5月5日）決定是否延長緊急狀態；但他周四在參院預算委員會上強調，雖然目前仍有地方政府及行政上的問題，但希望可提前作決定。他又指，「專家表示希望觀察疫情到最後一刻再作出判斷」，又指出前線醫護負擔沉重，認為國內的嚴峻情況仍在持續。

日本至周四中午累計有近1.5萬人染疫，其中449人不治。東京都知事小池百合子等多個都府縣知事，因憂慮黃金周長假會導致民眾流動增加，恐擴大疫情傳播風險，早前已要求中央政府延長全國緊急事態宣言。

厚生勞動省周三（29日）則透露，決定將新冠肺炎列為工傷，原則上將向因工作感染的人士發放保險金。當局指，雖然判斷病人感染途徑有一定困難，但由於前線醫護面臨巨大風險，故作出上述決定。當局同時列舉了其他風險較大的職業，包括爆發集體感染的設施員工、零售業、巴士與的士司機、育兒服務等。