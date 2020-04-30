新冠肺炎：派拖拉機到沙灘噴漂白水　官員捱轟道歉

西班牙累計有236,899人確診新冠肺炎，當中24,275人死亡；衞生部指疫情已過高峰，對未來感樂觀。政府宣布將分4階段復市及放寬社交限制，預計在6月底完全解封。有地方官員為解禁兒童外出作準備，竟用漂白水「消毒」沙灘；環保組織批評此舉危害生態，官員最終要道歉收場。

事發於南部安達盧西亞的漁村薩阿拉-德洛斯阿圖內斯（Zahara de los Atunes），當地兒童經過6周的禁足令後，獲放寬限制，其中14歲以下兒童每日可外出一小時。有見及此，地方官員上周竟安排拖拉機到當地沙灘，噴灑稀釋漂白水。

環保組織代表貝尼特斯（María Dolores Iglesias Benítez）直斥此舉「完全荒謬」，指沙灘是活生生的生態系統，如果噴灑漂白水，會殺死當中所有生命。她同時擔心，那些拖拉機可能破壞附近棲息雀鳥的巢和蛋，已向當局投訴。

地方官員科內霍（Agustín Conejo）解釋，此舉原意只是單純想保護兒童，已知悉是個錯誤。有指此行動未獲所需的許可，安達盧西亞政府官員表示已展開調查。