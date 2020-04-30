新冠肺炎：延長緊急狀態令　下周日局部復市

東南亞多國的新冠肺炎疫情有緩和趨勢，新加坡的麥當勞連鎖快餐店獲准下月5日重開，但店方決定繼續停業。總統哈莉瑪在五一勞動節前夕表示，疫情將對民眾的工作帶來巨大改變。泰國決定延長緊急狀態令，但下月3日起將重開部分商業活動及設施。

泰國新增7宗新冠肺炎確診個案，連續4日錄得個位數增幅；累計2954宗病例，死亡數字維持在54人。總理帕拉育周三（29日）簽署行政命令，宣布延長緊急狀態令至下月底，繼續禁止外國航班入境，全國繼續在每晚10時至翌日清晨4時宵禁。

政府發言人周四（30日）宣布，下周日起重開部分商業活動及設施，包括小型零售店、街頭食物攤檔、商場外的餐廳、公園、室外運動設施等，但百貨商店、戲院、健身室、水療中心及大部分室內運動設施都會繼續關閉。

另外，新加坡新增528宗新冠肺炎確診個案，累計超過1.6萬宗；新個案主要是住在宿舍的外勞，只有6人是本地居民，社區感染連續3日維持個位數。新加坡武裝部隊目前派出約2000人參與抗疫，包括正規軍人、國民服役人員和戰備軍人。防長黃永宏周四到設在新加坡博覽中心的社區護理設施，探訪負責照顧患者的約100名軍人。