英國國會質詢政府對華政策　促查北京干預香港司法指控

英國下議院外交事務委員會周一（27日）致函外相藍韜文，要求政府制訂新的對華策略時，考慮是否要中國對全球爆發新冠肺炎疫情負責，並提出調查疫情期間中國涉嫌干預香港司法，並關注中方近日在台灣周邊及南海的軍事活動。

委員會周三（29日）公開主席董勤達（Tom Tugendhat）發給藍韜文的信函，就疫情、香港及台灣等問題質詢政府的對華政策，要求一併考慮北京在提供疫情初期信息的角色、在醫療和工業供應鏈的作用、英國及其夥伴對中國的依賴。

信中聲稱可靠報告顯示，中國在疫情期間試圖在國際間傳播及分享不實的信息和數據，令醫護人員噤聲；質詢英國政府會否在世界衞生組織、七大工業國集團（G7）或二十國集團（G20）上，要求中方為企圖誤導國際社會一事負責。

此外，信中提到中國近日被指干預香港司法、打壓香港反對派及重提23條立法，質問英國政府有否調查有關指控；又指中國在台灣周邊及南海的軍事活動，質問英國政府有否向台灣提供支持。英國外交部及藍韜文暫未回應信件。