行善老兵迎百歲生日獲授勳　皇家空軍飛行致賀

早前因步行籌款而聞名的英國二戰退役老兵穆爾（Tom Moore），周四（30日）終迎來100歲生日；連英女王伊利沙伯二世亦有向他致賀。為表彰穆爾的善行，英軍向他頒授了約克郡軍團勳章和榮譽上校稱號；英國皇家空軍更為穆爾舉行空中分列飛行，是次生日會可謂盛況空前。

穆爾早前撐着助行器在家中花園環走籌款，為國家衞生事務局（NHS）籌得至少2900萬英鎊（約2.8億港元），善行感動國民。為向穆爾致敬，參謀總長史密斯（Mark Carleton-Smith）決定將他從上尉晉升為榮譽上校，並在其家鄉馬斯頓摩西泰恩向他授勳。

史密斯稱︰「穆爾為人聰慧、務實、在逆境中亦能保持幽默，是鼓勵人們的模範人物。」皇家空軍則出動兩架軍機在馬斯頓摩西泰恩上空飛行，為他慶祝生辰。穆爾更收到世界各地民眾寄來的超過12.5萬張生日賀卡，大量信件足以鋪滿整個學校禮堂，可見他深得民心。

穆爾表示，能有「這麼多祝福者作伴」，對踏入100歲感「非同凡響」。穆爾目前與女兒同住，生日當天將繼續留家避疫，並將通過互聯網與其他家庭成員聯絡。