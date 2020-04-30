金正恩沒露面逾兩周　親筆指令格式內容有別以往

北韓領袖金正恩沒有公開露面逾2周，缺席太陽節、建軍節等重大節日，更傳出病危消息。由脫北者營運的南韓新聞網站「Daily NK」周四（30日）報道指，北韓於周三（29日）發布金正恩親筆簽署的指令，但格式及內容均有別於以往，又指看過指令的北韓官員均認為口吻及格式十分奇怪，但不願公開承認與金正恩健康有關。

消息人士指，金正恩逢周三或周四，向地方各道黨委及政府機關下達親筆簽署的指令，以往至少有7個指示，如本月9日更有10個指示。但最新指令只有3項指示，並十分籠統，只是重複早已熟知的事項，如強調支援建設平壤綜合醫院、號召舉行激勵軍人平民的活動、要求農民及時播種。

金正恩過往的指令有固定格式，在他的口頭指示旁附註下達日期，但新指令沒有這種格式。同時，金正恩沒有在指令中回應地方政府機關的提議。有北韓前高官透露，北韓所有人不准模仿金正恩指令的口吻，倘他真的無法履行職權，政府不同領域會填補政治空白。

接壤中國的平安北道近日流傳一段片段，聲稱金正恩已死亡，官方正追查從境外帶入片段並發放的人士。消息人士透露，各種謠言在中朝邊境的咸鏡北道不斷傳播，即使政府已有所察覺，但沒有集中回應闢謠，做法奇怪。