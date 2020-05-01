官媒再報金正恩致謝消息　美預備應變不測事件

北韓領導人金正恩行蹤成謎，病重以至身故的傳聞不斷。朝媒連日來多次報道金正恩致謝及發賀電等消息，勞動黨機關報《勞動新聞》於周五（1日）的勞動節，再發布他向各行業的模範宣傳人員致謝的報道，但沒有附相片，是該報連續20日無刊出金正恩近照。美國國務卿蓬佩奧周四（4月30日）則指，美方正準備應對北韓的任何不測事件。

蓬佩奧周四接受電台訪問時指，金正恩兩周未有公開露面確是不尋常，但並非前所未聞。他重申美方沒有可通報的情報，正密切監察中。蓬佩奧稱︰「我們正預備應對那裏（北韓）的一切不測事件。」他又引述總統特朗普指，無論北韓發生何事，美方落實美朝峰會定下的半島無核化協議的任務不變。

專門報道北韓消息的監察網「NK PRO」周四再公布衞星圖片，指北韓於去年已在元山對面的虎島半島南端，興建新的度假別墅；而金正恩的遊艇自2017年起，每年夏天都到過該處。報道又分析衞星圖片指，停於元山、金正恩常用的豪華遊艇在上月曾維修，估計是為近日活動準備。有關報道與連日來，推測金正恩正於元山度假的消息脗合。