新冠肺炎︰歐盟否認受中國施壓而放軟批評立場

美國《紐約時報》報道指，歐盟疑遭中國施壓，修改了新冠肺炎疫情報告內批評中方散播疫情不實訊息的內容。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周四（4月30日）承認中方的確有就報告作出投訴，但否認歐盟有因為北京壓力而軟化立場。

《紐時》上周五（4月24日）刊登「歐盟軟化對中國虛假疫情宣傳的批評」的報道，引述文件、電郵及採訪消息，指北京的大力施壓下，歐盟高級官員先是延遲公布疫情假資訊報告，最後更刪去了報告中有關中國的批評。中國駐歐盟使團團長張明事後否認施壓指控，強調中國無玩「政治游戲」。

《紐時》報道指，歐盟報告初版直指，「由公開和隱蔽的戰術均可以觀察到，中國持續開展全球虛假宣傳運動，以轉移對疫情的指摘，並改善其國際形象。」報道又指，至少有一名女分析員表明反對，曾去信上司批評歐盟正在「自我審查以安撫中共」。事件引發歐洲議會多名議員不滿，要求負責外交的博雷利交代。

博雷利周四承認中國曾透過外交渠道就報告作投訴，但他形容該種反對有如「家常便飯」，沒有對歐盟立場造成影響，強調最後刊登的報告仍有批判中國。博雷利又指，《紐時》報道引用的報告內容僅屬歐盟對外事務部內部之用，與用作公開發布的文件並不相同。