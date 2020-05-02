新冠肺炎疫情持續　世衞：仍是國際關注公共衞生事件

全球新冠肺炎疫情持續之際，世界衞生組織總幹事譚德塞周五（5月1日）表示，緊急委員會周四（4月30日）在會議上一致認同，新冠肺炎疫情仍是國際關注的突發公共衞生事件。他另反駁，世衞於1月30日宣布上述消息時，全球當時已有足夠時間防疫。

譚德塞在簡報會上表示，世衞將繼續向最需要支援國家，提供技術及物流上支持。他補充道，會根據緊急委員會建議，與世界動物衞生組織（OIE）等機構合作，確認新冠病毒的動物來源，亦會繼續支援各國維持基本衞生服務。他期望各國繼續遵循世衞建議，未來90天內會再次召開委員會。

當被問及會否後悔不提早於1月21日及23日宣布疫情為國際關注的突發公共衞生事件時，譚德塞指，世衞已及時於1月30日宣布有關消息，相信全球當時已有足夠時間回應。

這是新冠肺炎疫情爆發以來，譚德塞第三次按《國際衞生條例》召開緊急委員會，多名委員會成員及顧問透過視像通話參與會議，向世衞及締約國提出多項防疫建議。委員會發聲明建議世衞，加強與各國、聯合國及其他夥伴協調，亦應與OIE等機構合作，以及支援和增強各國基本衞生服務等，另需支持各國提高檢測病毒能力。

至於締約國方面，委員會則建議各國繼續支持世衞領導抗疫，加強國內準備工作，以及監測病毒來源等。委員會亦同時建議，各國應避免限制糧食、醫療及其他基本物資的國際運輸，另要培訓醫護人員等。

與此同時，歐盟委員會主席萊恩周四（4月30日）受訪時表態，支持調查疫情來源及傳播途徑等，呼籲中國配合。