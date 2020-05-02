新聞時序：金正恩缺席太陽節活動　屢傳病重傳聞

北韓領袖金正恩自上月中旬開始，沒有公開露面，期間流出多種病重傳聞。北韓官媒朝中社周六（5月2日）報道，金正恩「神隱」20天後，再次現身出席公開活動。以下為期間重點：

●4月11日

金正恩出席並主持黨中央政治局會議，胞妹金與正獲補選為勞動黨中央政治局候補委員。

●4月15日

金正恩缺席「太陽節」，即祖父金日成的誕辰活動，自此傳出病重傳聞。

●4月21日

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，金正恩接受心血管手術後病危。南韓總統府青瓦台則指，無發現北韓出現異動，對金正恩健康狀況也無可奉告。

●4月22日

朝中社報道，金正恩回覆敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德紀念已故領袖金日成誕辰日發來的電文，間接顯示他仍有能力處理國事，但沒有發表相片。

●4月26日

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》報道，金正恩曾向三池淵市工程人員致謝，亦獲俄羅斯共產黨發賀電；兩則報道均未有附上相片。

●4月27日

南北韓領袖於板門店簽署《板門店宣言》兩周年，朝方繼續缺席紀念活動。另外，南韓傳媒報道，美韓偵測衞星拍到，金正恩正身處元山市，更曾騎馬、玩水上電單車及戲水。

●4月28日

專門報道北韓消息的監察網「NK PRO」公布衞星圖片，指金正恩常用的兩艘遊艇，曾出現在江原道元山市海域。

●5月1日

《勞動新聞》發布金正恩向各行業模範宣傳人員致謝的報道，但沒有附上相片。金正恩在胞妹金與正等人陪同下，出席順天磷肥廠竣工儀式。