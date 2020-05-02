新冠肺炎：五眼聯盟報告曝光　斥華瞞疫毀證據

澳洲傳媒周五（1日）披露一份由美國、加拿大、英國、澳洲及新西蘭組成的情報同盟「五眼聯盟」撰寫，有關新冠肺炎疫情的研究檔案，直指中國有意隱藏或摧毀疫情爆發的證據，導致全球數以萬計人死於新冠肺炎。

《每日電訊報》公開該份15頁的五眼聯盟研究檔案，涉及中國最初否認病毒人傳人、要求知情醫生噤聲、破壞實驗室證據及拒絕向調查疫情的國際科學家提供病毒活樣本等，部分內容此前已有傳媒報道。

檔案指，中國去年12月31日開始審查在互聯網審查新聞，刪除「沙士變種」、「武漢海鮮市場」、「武漢不明肺炎」等關鍵字，3日後、即今年1月3日，國家衞健委下令把病毒樣本移至指定實驗設施，或摧毀樣本，同時禁止發表有關新冠肺炎的研究。

文件寫道，中國於去年12月初已有證據表明病毒會人傳人，但否認說法至今年1月20日。五眼聯盟亦提及世界衞生組織，即使於去年12月31日及今年1月4日，分別收到來自台灣及香港專家的病毒人傳人警告，仍然與中國站在同一陣線。

文件續指，北京於今年2月向美國、意大利、印度、澳洲等國家不要封關或實施旅遊限制防疫，中國卻在國內執行嚴格限制。就疫源問題，文件稱澳洲相信病毒來自武漢的濕貨市場，只有5%是因實驗室意外洩漏，與其他五眼聯盟成員意見不一。

另外，有傳是疫源的武漢病毒研究所，有數名關鍵科學家曾在澳洲政府實驗工作或訓練，他們在澳洲研究蝙蝠的病原體，是與中國科學院的合作項目一部分。他們到武漢研究所後，負責研究在雲南省山洞發現的冠狀病毒樣本，以及合成一種無法治愈的蝙蝠冠狀病毒。