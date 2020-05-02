環球時興：皇家園藝學會網賽成熱話　尋找最美花園

疫情之下，打理家中花園以綠化家居是不少人的選擇。英國皇家園藝學會（RHS）因應今年不得已首次取消年度切爾西花卉展覽，轉而在周五（1日）起舉辦為期兩周的「我的切爾西花園」（My Chelsea Garden）網上比賽，號召國內的民間園藝專家上傳花園照一較高下。網民的花園照各有特色，爭妍鬥麗的場面不比花卉展覽失色，一時成為熱潮。

比賽將於本月18日截止，4個評分類別分別是後花園、前花園、室內花園（包括室內植物、窗台和陽台）和兒童區花園；每個類別的優勝者將獲得4張明年花展的門票及RHS獎。參賽者周五晚7時起可上傳花園照至比賽網站，並附上250字內、有關花園為身心帶來甚麼好處的照片描述。

#mychelseagarden標籤成為社交網熱話，網民除了上傳花園照，更分享園藝如何幫助自己渡過疫情。有人將小巧的花園空間布置成魔幻仙境；有人的花園亦是繽紛的童話風格。RHS總幹事兼比賽評判比格斯（Sue Biggs）的郊區花園更令人讚嘆，布滿櫻桃樹等奇花異草。

RHS希望植物、園藝和自然世界能為民眾帶來幸福，亦期待看見創造力展現的成果。為鼓勵種植，RHS網站亦將在本月18日至23日發布在家種植的教學影片、接觸大自然的家庭活動靈感、每周互動問答及虛擬參觀花圃體驗。