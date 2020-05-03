新冠肺炎：控制口罩價格阻炒賣　明逐步解封

不少商人在新冠肺炎疫情期間抬高口罩價格謀取暴利，意大利政府上周六（2日）表示，當局與供應商簽署協議後，已控制口罩價格，並承諾會堵截投機炒賣，市民可以公平價錢購買。

緊急事務指揮官阿爾庫利（Domenico Arcuri）在記者會表示，投機買賣已經完結，市民將會以公平價格購買口罩。他上月26日將每個外科口罩的最高價格定在0.5歐元（約4.2港元），但外界憂慮零售商蝕本收場，只有少數商店願意用此價格出售。阿爾庫利對此表示，他已與超級市場及藥房簽署有關口罩價格管制的協議，強調供應商可以賺取營利。

意大利疫情逐漸放緩，鎖國近2個月後於周一（4日）起分階段解封，製造業、建築業及批發業將率先復工，酒吧及餐廳則於6月重新開業。總理孔特為國民陷入經濟困境道歉，承諾一旦封城措施解除，就將迎來更光明的未來。

意大利上周六新增474宗死亡個案，是上月21日以來最多，累計近21萬人染疫，死亡人數逾2.8萬人。據報，數字大增是因為當局計算了倫巴第大區的非醫院死亡個案。