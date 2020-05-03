事件簿︰金正恩6年前神隱40日後　非軍事區即爆衝突

持續3年的韓戰落幕後，南北韓在1953年於板門店簽訂了《韓戰停戰協議》，確立了以38度線及其周圍地區組成的非軍事區（DMZ）。惟北韓領導人金正恩於2011年執政以來，兩韓在DMZ時有摩擦，至近年稍見穩定，未料雙方在周日（3日）再度交火。

2014年9月至10月︰金正恩疑因病「神隱」40天，其時他心臟病發、北韓政變等流言四起。他現身打破傳言後，南北韓即接連爆發衝突，其中有北韓士兵於DMZ逼近軍事分界線，韓軍開火示警。

2017年11月︰北韓變節士兵吳青成在板門店非軍事區變節，向南韓投誠。韓軍消息指，朝軍曾一度越過軍事分界線，以手槍和自動步槍向變節同袍開了40多槍，子彈擊中非軍事區以南哨站附近的樹上，吳青成中6槍重傷。

2017年12月：一名北韓軍人在濃霧中，越過DMZ向南韓投誠。韓方指，因朝軍搜索時接近邊境，韓軍遂以K-3機槍開槍20發示警；朝軍在40分鐘後開火還擊，但子彈未有越過邊界。

2018年4月︰南韓總統文在寅與金正恩舉行峰會並簽署《板門店宣言》，同意兩國自5月1日起，會停止軍事分界線一帶的敵對行為，將非軍事區轉換成和平地帶。兩韓士兵陸續在非軍事區拆除部分哨站及清除地雷。

2019年4月︰在兩韓首腦簽署《板門店宣言》一周年之際，南韓政府在江原道非軍事區高城郡一帶開放公眾「徒步遊」，象徵和平。

2020年5月︰金正恩再度「神隱」約20天，病重甚至死亡的傳言不斷。朝媒其後公布金正恩在勞動節出席順天磷肥廠竣工儀式的相片，打破傳聞。事隔2日，南韓軍方即表示朝軍向南韓位於DMZ的哨站開火，韓軍兩度還火示警。