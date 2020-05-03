新聞背後︰兩韓未正式終戰　38線設非軍事區緩衝

DMZ的板門店是南北韓當年簽署停戰協議的地點。（Getty Images圖片）

南北韓於1950至1953年交戰，韓戰結束時僅簽署停戰協議而非和平條約，因此兩韓實際上仍處交戰狀態。雙方當時成立橫越兩韓邊界38線的緩衝區地帶，即長達248公里、寬4公里的非軍事區（DMZ）。南韓總統文在寅與北韓領袖金正恩2018年簽署《板門店宣言》，同意將非軍事區轉換成和平地帶。

韓戰參戰方中國、北韓及聯合國軍，於1953年7月決定在板門店簽署《朝鮮停戰協定》，自此確立以38線及其附近地區組成的非軍事區。非軍事區北部地區為北韓控制，南部地區則由南韓控制，曾在韓戰參戰的中國軍隊和美軍曾分別在非軍事區北南兩側派駐部隊，其中前者於1994年完全撤出。

文在寅與金正恩兩年前簽署《板門店宣言》後，同意停止軍事分界線一帶的敵對行為；此舉被視為兩韓有望正式終戰。南北韓軍方在同年11月，完成拆除部分板門店非軍事區的哨站並撤出士兵，結束逾半個世紀的警戒任務；兩韓將各自保留僅一座哨站。至2019年，南韓曾三度開放非軍事區部分地區予公眾作「徒步遊」。

去年6月，美朝歷史性地於非軍事區板門店舉行峰會，美國總統特朗普在金正恩的邀請下，跨越38線，成為首位踏足北韓領土的在任美國總統。

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