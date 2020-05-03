新書揭戴妃情人半裸躲藏　梅根怒罵凱瑟琳侍從

英國倫敦的肯辛頓宮居住過不少知名王室成員。作家奎因（Tom Quinn）日前出版的新書通過訪問多名肯辛頓宮侍從，揭露一眾王室成員的秘密生活，包括已故戴安娜王妃和王儲查理斯婚姻一開始便充滿不睦、戴妃的情人曾半裸躲在盆栽後、威廉王子妻子凱瑟琳曾撞見弟婦梅根怒罵自己的侍從。

奎因在書中透露，戴妃和查理斯的婚姻從一開始就充斥爭吵，一名侍從表示：「我們被告誡要小心謹慎，所以有時如果我聽到爭吵聲，我會在走廊等候，直到聲音消失才去叩門。」

戴妃與查理斯於1992年分居，在這段時間服侍戴妃、化名威尼弗雷德（Winifred）的女侍從爆料稱，戴妃當時「奇異、安靜而又沉悶」，形容她就像調皮的學生，有時會以搞怪的方式捉弄身邊的保安，例如在未知會保安的情況下失蹤，讓工作人員要四處找尋她的蹤影，她將之稱為自己版本的捉迷藏。

威尼弗雷德更稱，他曾目睹戴妃的其中一名情人、藝術品商人霍爾（Oliver Hoare）半裸躲在肯辛頓宮走廊的一株盆栽後面。她指，戴妃雖然總是想隱藏自己的秘密，但其實周圍人都知曉，只是假裝毫不知情。

書中又揭露，凱瑟琳和梅根最初關係融洽，直到有一日，凱瑟琳撞見梅根大聲喝斥她的侍從而感到驚嚇，之後兩人關係急轉直下。雖然哈利喜歡住在肯辛頓宮，但梅根嫌棄兩人住所比威廉夫婦小，便說服哈利搬出宮。