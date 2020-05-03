77萬有意移民者資料任人睇　內政部捱轟

澳洲內政部早年前通過就業部門開設職業技能分享平台，邀請有意移民澳洲的工人及生意人登記及分享資料，以便澳洲僱主邀請並幫助合適人選申請工作簽證。惟英媒上周六（2日）報道，公眾可輕易閱覽平台用戶的個人資料，包括部分姓名、出生地、年齡、技能、婚姻狀況及簽證申請結果。

《衞報》報道指，澳洲當局開設的「SkillsSelect」平台中約有77.4萬個用戶，其中逾18.9萬名用戶已填妥移民意向及個人資料，涵蓋了可追溯至2014年的紀錄。公眾只要通過平台的過濾搜尋，即可輕易查閱用戶的詳細資料。《衞報》其後聯絡內政部及就業部，「SkillsSelect」隨即被下架，平台介面顯示其「正進行維修」。

澳洲私隱基金會的董事成員曼恩（Monique Mann）批評，當局未有回應侵犯個人資料的問題，情況令人憂慮。他稱︰「內政府負責保護邊境及情報，你會期望它有比這更強的保安。」澳洲政府近日推出了新冠肺炎疫情追蹤手機應用程式，並呼籲社會相信該程式的私隱保安。曼恩狠批︰「政府的長期劣績，反映我們不應將個人資料託付予他們。」