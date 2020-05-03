國際特赦：政府打壓新聞自由　報道真相變犯法

國際特赦組織周日（3日）發表報告指，埃及在過去4個月打壓新聞媒體及異見分子，直指新聞工作變成犯罪行為。報告亦稱該國爆發新冠肺炎疫情後，政府加強控制資訊流通，進一步收緊新聞自由。

報告列出了37宗記者被拘留的案件，當局根據2015年修訂的《反恐法》，控告部分涉事記者「散播假消息」或「誤用社交媒體」的罪名。國際特赦組織的中東及北非事務總監路德（Philip Luther）表示，埃及政府清楚表明若有人挑戰官員論述就會被嚴懲。

報告續指，總統西西在2013年掌權後，國內大部分電視節目及報章成為官方喉舌，沒有批評聲音，反政府媒體已經消失，不少私人新聞機構已被與情報部門有關的公司收購。自新冠肺炎爆發後，該國至少有12名國營傳媒記者因在社交網發表個人評論被捕，政府上月更封鎖一個新聞網站，該網站刊登社運人士呼籲政府在疫情下釋放政治犯，減低他們染疫機會。

多名記者向國際特赦組織透露，政府對新聞報道進行愈來愈多直接干預，很多在官媒或親政府媒體工作的記者均表示，他們會在通訊應用程式WhatsApp收到公司指示，需要報道及不要報道甚麼新聞，拒絕服從的人則會被解聘、問話或監禁。