新冠肺炎：白川鄉合掌村暫封村　大阪擬放寛禁令

日本著名旅遊景點、位於岐阜縣白川鄉的合掌村，上周六（2日）因新冠肺炎疫情暫時封村5天，商店全數停業，來往合掌村的巴士亦暫時停駛，是25年來接待訪客起首次封村。

日本全國處於緊急狀態，但不少民眾仍在黃金周長假駕車到合掌村。有遊客「摸門釘」後稱：「完全不知道合掌村已封閉。」不過，村民則歡迎封村決定，認為此舉雖然影響經濟，但更害怕疫情。一名59歲的村民說：「考慮到大家的安全，我贊成封村，等疫情過後再歡迎遊客來訪。」

當地傳媒報道，日本政府將於周一（4日）延長緊急狀態令約一個月，並在疫情較輕的地區放寬部分限制措施。雖然東京和大阪是國內重災區，但兩地採取不同方法應對疫情，東京都知事小池百合子認為市內確診人數仍有很多，呼籲民眾保持謹慎；大阪府將在周二（5日）發布解禁的詳細指引，例如允許商店重開及民眾出外。

經濟再生擔當相西村康稔認為，只要確實做好防疫工作，應准許公園、美術館、博物館及圖書館等重開。日本上周六新增306宗新冠肺炎確診個案，累計1.5萬多人感染，其中530人死亡。