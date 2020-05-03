新冠肺炎：民眾上街抗議限制措施　要求恢復正常生活

德國新冠肺炎疫情持續，全國已有逾15萬人確診、6320人死亡。斯圖加特及柏林上周六（2日）都有大批民眾上街抗議，他們反對政府實施的限制措施，要求恢復正常生活。

斯圖加特示威的召集人指，約有5000人參加示威。警方則沒有透露他們估算的示威人數，但指示威最終和平散去，示威者亦大致能與人保持距離。示威者要求重獲集會及舉行宗教活動的權利。市政府原本拒絕批准是次示威，但憲法法院推翻市政府的決定。

柏林警方指，上周六約有300人在羅莎·盧森堡廣場聚集，抗議限制措施。警方原本只批准了兩場示威，規定每場示威只可有20人參加。在示威開始前15分鐘，警方曾在社交網上警告，示威場地已爆滿。目前柏林政府只准不超過20人聚集，周一（4日）起，人數限制會增加至50人。

總統斯泰因邁爾指，政客討論限制措施的程度及持續的時間很重要。他相信歐洲有些地方已出現政府透過新冠肺炎危機來加強控制、令民主受損害的情況，但德國沒有出現此現象。他強調，過早撤銷限制措施會帶來一次得不償失的勝利。