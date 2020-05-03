7旬翁獨力划自製小船　96日航越大西洋創3項世績

英國萊斯特郡一名7旬老翁今年1月在西班牙出發，獨力划小船橫越大西洋，他上周三（4月29日）經過96天航程後，終於抵達中美洲國家安提瓜（Antigua），一口氣打破3項世界紀錄。

72歲的沃爾特斯（Graham Walters）今年1月25日，划着自己一手建造的小船，從西班牙大加那利島（Gran Canaria）出發遠征。他表示，航程開首接連遇上陰冷潮濕的壞天氣，令他情緒非常低落，直到後來太陽再現，天氣好轉，才令他再提起勁，惟其後的航程仍十分艱苦。

在接近目的地時，沃爾特斯又遇上強風，船被吹到與目的地相反方向的巴布達島，他被迫向島上的巡警求助，將船拖上岸，這時距離目的地只差數公里。惟他知道這是非常關鍵的時刻，如果就此放棄日後定必後悔，最後堅持繼續划畢全程，完成壯舉，打破3項世績，成為獨自航越大西洋、任何海洋及數次航越同一海洋的最年長人士。此前，法國男子馬里耶於2015年以66歲之齡，創下獨自航越大西洋的最年長人士世績。

沃爾特斯在1997、2001、2003及2007年亦曾橫渡大西洋，而今次是他第3次獨自航行。他表示今次可能是最後一次，其妻子則指他每次都說是最後一次，但之後又會再出發。沃爾特斯今次航行截至周日（5月3日）已籌得逾4000英鎊（約3.9萬港元），是其原定目標的8倍多。