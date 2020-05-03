新冠肺炎︰菲禁海外航班　泰今放寬防疫限制

新冠肺炎疫情仍然肆虐東南亞。菲律賓用以隔離返國公民的設施開始不勝負荷，政府周日（3日）宣布禁止海外航班降落，為期一周。泰國則連續一周錄得個位數新症，政府周日起開始解封部分防疫限制措施。

菲律賓政府周日早上下令，禁止來自海外的航班降落境內9個國際機場，以紓緩隔離檢疫中心的壓力。菲律賓目前有約2萬名從外地返國的勞工，正入住首都馬尼拉的檢疫中心。該國早於3月中已實施封關，但返國公民仍對醫療系統造成負擔。菲律賓周日新增295宗確診，累計病例增至9223宗，其中607人病死。

泰國新冠肺炎疫情管理中心上周六（2日）公布，部分場所及商業活動可自周日起，有條件解封；但若果疫情回升，復工的商店或需再次關閉。泰國周日新增3宗確診，為連續7日單日新症不足10宗，亦是3月初以來最少。國內累計病例約有3000宗，其中54人病死。

此外，馬來西亞吉隆坡警方上周五（1日）展開拘捕黑工的行動，數百名黑工及非法移民被捕，當中包括兒童及羅興亞難民。當局指，拘捕行動是為了避免非法移民到處走、加劇新冠肺炎的傳播。聯合國呼籲馬來西亞釋放被捕人士，以免拘留中心過於擠迫、令疫情擴散的機會大增。

越南周日新增一宗境外輸入新冠肺炎病例，為該國9日以來首宗個案。患者是一名在越南國家油氣集團工作的英國籍專家，目前正在胡志明市的醫院留醫。越南全國共有271宗確診個案，暫無死亡病例。